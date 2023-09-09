ЗМІ: На Заході вважають, що Росія зможе наростити виробництво снарядів

На Заході прогнозують, що Росія зможе наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн штук на рік, але для війни такої інтенсивності цього буде недостатньо, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Reuters, цитуючи неназваного західного посадовця.

Співрозмовник, що коментував на умовах анонімності, сказав, що Росія може наростити виробництво снарядів до 2 млн штук щорічно за наступні кілька років, проте і з такими об’ємами війська будуть відчувати "снарядний голод".

Посадовець озвучив оцінки, що РФ вистріляла у війні з Україною за 2022 рік 10-11 мільйонів артилерійських снарядів.

"А якщо ви витратили 10 млн снарядів минулого року, бої тривають, а ви можете виробляти 1-2 млн снарядів за рік – не думаю, що це дуже сильна позиція", – зазначив співрозмовник журналістів.

За його словами, виробництво танків у Росії може зрости до 200 на рік – що удвічі більше за давніші західні оцінки, але мало на тлі втрат, яких російські війська зазнали в Україні.

"Коли у вас втрачено 2000 танків, то треба десь десятиліття щоб повернутися на той рівень, на якому ви були", – зазначив посадовець, додавши, що РФ втратила загалом близько 4 тисяч одиниць бронетехніки, понад сотню літаків та близько 270 тисяч особового складу вбитими і пораненими".

У матеріалі не уточнюють, на яких джерелах ґрунтуються названі оцінки.

Оцінки щодо втрат живої сили і бронетехніки сили корелюють із оцінками Києва: понад 268 тисяч особового складу і понад 4500 одиниць техніки станом на 9 вересня. Водночас, українські оцінки щодо літаків противника набагато вищі, ніж названа у матеріалі цифра "більше сотні": 315, не рахуючи гелікоптерів.

Співрозмовник журналістів сказав також, що переговори Москви з Північною Кореєю скоріш за все – про артилерійські снаряди і є свідченням скрутного становища РФ.

"Їм вже доводиться йти до таких сумнівних партнерів, щоб якось продовжувати своє вторгнення-катастрофу… І це буде чимало їм коштувати, тому що КНДР хоче отримати вигідні умови", – зазначив посадовець.

Він нагадав також про скрутний стан російської економіки, що у перспективі створює ризики соціальної нестабільності і зростання невдоволення владою.

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