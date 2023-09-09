Саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію: про що в ній йдеться

Повний текст декларації підготували й узгодили навіть раніше, аніж планували, повідомляє Ділова столиця.

Дипломати країн G20 досягли компромісу щодо формулювань про війну в Україні, стверджують джерела Times of India.

Учасники саміту "Великої двадцятки" дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації і ухвалили цей документ. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Завдяки нашій наполегливій роботі, і за вашої підтримки щодо декларації лідерів саміту G20 у Нью-Делі консенсус є. Я оголошую про ухвалення декларації" , – заявив він і подякував усім, хто зробив можливим ухвалення фінального документа.

Країни "Великої двадцятки" досягли консенсусу на день раніше, ніж очікувалося, і опублікували спільне комюніке у перший день саміту, 9 вересня. Документ містить 83 абзаци і 37 сторінок, охоплюючи теми від енергетики до війни в Україні.

"Це повна заява зі 100-відсотковою одностайністю" , — сказав Амітабх Кант, головний учасник переговорів G20 від Індії.

Щодо України: Усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

Країни звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, "були різні погляди та оцінки ситуації".

G20 закликає до негайної та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив з Росії та України. Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, і найменш розвинених країнах, особливо в Африці.

"Велика двадцятка" вітає конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні.

Сьогоднішній 18 саміт G20 проходить 9-10 вересня у столиці Індії Нью-Делі. Це перша в історії групи зустріч лідерів, що проходить в Південній Азії.

Африканський союз став новим постійним членом G20 у перший день саміту в Нью-Делі. Це перше розширення впливового блоку з моменту його створення в 1999 році.