Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був активно залучений у переговори лідерів G20, що тривали тижнями, і які привели до остаточного варіанту декларації країн "Групи двадцяти" і спільна заява "могла б заспокоїти Москву", повідомляє Українська правда.

За інформацією видання Politico, формулювання, яке оприлюднили західні країни, щоб сигналізувати про подальше засудження вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, могло б заспокоїти Москву. Вона скаржиться на те, що з початком контрнаступу України атаки всередині Росії посилилися.

Державний секретар Ентоні Блінкен у неділю також захистив рішення Сполучених Штатів прийняти спільну заяву лідерів G20 щодо війни Росії в Україні.

"Всі країни G20 у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності, суверенітету — і це дуже ясно. Я був у кімнаті, коли всі лідери сьогодні (10 вересня - Ред.) розмовляли з президентом Байденом, і з усього, що вони сказали, було ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довготривалих умовах і було також дуже ясно, що наслідки агресії Росії відчуваються в країнах G20 і в усьому світі, що розвивається. ДНЯ

Я вважаю, що дуже важливо, щоб G20 говорили як одне ціле. Якоюсь мірою, можливо, це G19, тому що, очевидно, Росія також є тут як частина G20" , – сказав Блінкен.

Цьогорічна заява G20 не називала Росію на ім'я, але говорила, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування формулюваннями декларації.