Блінкен назвав умову для мирних переговорів між РФ та Україною
Державний секретар Ентоні Блінкен у неділю 10 вересня заявив, що мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє", повідомляє Українська правда.
Блінкена цитує ABCnews.
"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що [президент Росії] Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він виявить цікавість, я думаю, що українці будуть першими, хто долучиться, і ми будемо одразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", – сказав держсекретар США.
Раніше Блінкен захистив рішення Сполучених Штатів прийняти спільну заяву лідерів G20 щодо війни Росії в Україні.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 вересня заявив, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.