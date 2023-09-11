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Блінкен назвав умову для мирних переговорів між РФ та Україною

Блінкен назвав умову для мирних переговорів між РФ та Україною
Фото: U.S. Department of State/flickr

Державний секретар Ентоні Блінкен у неділю 10 вересня заявив, що мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє", повідомляє Українська правда.

Блінкена цитує ABCnews.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що [президент Росії] Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він виявить цікавість, я думаю, що українці будуть першими, хто долучиться, і ми будемо одразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", – сказав держсекретар США.

Раніше Блінкен захистив﻿ рішення Сполучених Штатів прийняти спільну заяву лідерів G20 щодо війни Росії в Україні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 вересня заявив, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.

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