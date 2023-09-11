ISW: Окупанти скаржаться на нестачу дронів та погрожують дезертирством

Окупанти продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.﻿ Про це йдеться у звіті ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Так, диверсійно-розвідувальна група "Русич" опублікувала список різних проблем, які, на її думку, зберігаються на лінії фронту. Бойовики заявили, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступаються українським можливостям, і додали, що окупантам не вистачає снарядів із лазерним наведенням, а також БПЛА для їхнього наведення.

Окупанти зазначили, що російське РСЗВ "Торнадо-С" менш стійке до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS.

Також наголошується, що російські війська не евакуюють поранених і загиблих із прифронтових зон, і відсутність евакуації спонукала деяких російських військовослужбовців відмовитися від виконання бойових завдань. Якщо ситуація не зміниться, кількість дезертирів значно зросте.

Нагадаємо, за даними ISW, українські сили ще більше просунулися﻿ в районі Роботиного та під Бахмутом.