Землетрус у Марокко: загинуло понад 2100 людей

Число жертв у результаті землетрусу в Марокко зросло до 2122, також зафіксовано понад 2420 постраждалих.﻿ Про це повідомляє Al Jazeera, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними МВС країни, землетрус, що стався 9 вересня, є найбільшим за останні 120 років.

Повідомляється, що рятувальникам важко добиратися до найбільш постраждалих регіонів через великі завали на дорогах. Смерть людей у результаті землетрусу зареєстрована у дев'яти провінціях та префектурах. Епіцентр знаходився в районі Ігіль у провінції Ель-Хауз.

Низка країн вже надали допомогу постраждалим регіонам. Так, влада Катару відправила до Марокко сім пошуково-рятувальних вертольотів, намети, медичне обладнання та продукти харчування. Міжнародний Комітет Червоного Хреста виділив близько 1 млн. доларів зі свого фонду з надзвичайних ситуацій для підтримки філії організації в Марокко.

Землетрус у Марокко

За даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км у гірському районі Ігіль. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців до Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відстежувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.