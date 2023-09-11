"Панувала згода" – Байден про питання миру в Україні на саміті G20

Президент США Джо Байден заявив, що серед учасників саміту G20 в Індії панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні, повідомляє Українська правда.

"Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого, справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність" , – цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Нагадаємо, на саміті G20 учасники ухвалили спільну декларацію щодо війни в Україні. Цьогорічна заява G20 не називала Росію на ім'я, але говорила, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".

За даними видання Politico, формулювання, яке оприлюднили західні країни, щоб сигналізувати про подальше засудження вторгнення Росії в Україну, могло б заспокоїти﻿ Москву.