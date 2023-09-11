Вибухи у Бєлгородській області: влада РФ заявила про збиття безпілотників
Уночі 11 вересня в Бєлгородській області Росії прогриміли вибухи, місцевий губернатор заявив про роботу ППО і збиті два безпілотники, повідомляє Українська правда.
"У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО − збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби", – повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.
Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху, а також фото фрагмента нібито збитого БПЛА.
Яковлевський міський округ розташований поруч із Бєлгородом.