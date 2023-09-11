Сили оборони знищили ще майже 600 окупантів і 28 артсистем – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 580 окупантів, а також знищили 6 танків, 28 артилерійських систем і 35 безпілотників противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
- танків − 4 560 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
- артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
- РСЗВ − 760 (+0) од,
- засобів ППО − 512 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів / катерів − 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
- спеціальної техніки − 877 (+5) од.