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Сили оборони знищили ще майже 600 окупантів і 28 артсистем – Генштаб

Сили оборони знищили ще майже 600 окупантів і 28 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 580 окупантів, а також знищили 6 танків, 28 артилерійських систем і 35 безпілотників противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,  
  • танків − 4 560 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
  • артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
  • РСЗВ − 760 (+0) од,
  • засобів ППО − 512 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів / катерів − 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 877 (+5) од.

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