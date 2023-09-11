Очільниця МЗС Німеччини сьогодні з черговим візитом в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідує Україну вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, повідомляє Європейська правда.

Бербок прибула до Києва в понеділок вранці з візитом, який тримали в секреті з міркувань безпеки. За тиждень до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку візит розглядають як жест на знак солідарності.

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі вночі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.

????????German Foreign Minister Annalena #Baerbock has arrived in #Kyiv on an unannounced visit, Spiegel reported.



Baerbock is visiting Ukraine for the fourth time since Russia launched a full-scale invasion in February 2022. pic.twitter.com/XO7lk8uQph — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2023

За словами міністерки, Україна "захищає свободу всіх нас" та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу.

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, яка після початку повномасштабної війни відвідала у січні східну Україну. Зокрема, вона навідалась до Харкова.

До цього вона двічі була в Києві – в середині травня 2022 року і в середині вересня минулого року.