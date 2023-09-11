Британська розвідка: У РФ дефіцит робочої сили через мобілізацію

Через мобілізацію та призов до армії у необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників, особливо відчутний він у ІТ-сфері після масового виїзду фахівців з країни. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Британські аналітики відзначили, що російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що наразі набрано 280 тисяч осіб. Ці цифри неможливо перевірити незалежним чином.

"Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що дефіцит працівників у промисловості Росії досяг нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% більше, ніж у квітні 2023 року" , – йдеться в огляді.

На відміну від призову в інших галузях, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили.

Це, ймовірно, підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році. Це становить 10% робочої сили в ІТ-секторі.

4 вересня 2023 року президент РФ Владімір Путін підписав указ про відстрочку від призову ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років.