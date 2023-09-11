FT: У Туреччині зросла кількість кіберзлочинів на тлі напливу айтівців із РФ

Турецька поліція помітила зростання кількості кіберзлочинів на тлі збільшення кількості російських айтівців у країні. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

Як зазначає видання, після оголошеної торік «часткової мобілізації» з Росії до Туреччини виїхали тисячі фахівців, багато з яких виявилися IT-фахівцями.

За словами турецької поліції та аналітиків, частина програмістів, які приїхали в країну, об'єдналася з місцевими кіберзлочинцями і займаються дрібним онлайн-шахрайством, а також відмиванням доходів і продажем облікових даних з комп’ютерів на європейському ринку.

На тлі сплеску такої активності, турецька поліція запустила розслідування. Як розповіли представники поліції в коментарі FT, зловмисники використовують методи маскування (так званий "клоакінг"), щоб не бути виявленими. У "російськомовних країнах" зловмисники діють більш відкрито через слабке правозастосування, зазначає видання.

За словами одного зі співрозмовників FT, новосформовані хакерські угруповання проявляють обережність і практично не атакують громадян Туреччини. Це знижує ризик привернути увагу місцевих органів.

За словами експертів, останніми місяцями популярний сервіс для доступу до конфіденційної інформації - Underground Cloud of Logs — був заповнений даними про десятки мільйонів вкрадених кредитних карток, паролів і логінів. Для цього використовувалися шкідливі програми Redline, якими користувач мимоволі заражає комп’ютер, наприклад, під час переходу на нелегальні вебсайти.

Унікальним є те, що сервіс постійно поповнюється "свіжими" даними, які були вкрадені за останні кілька годин.

Як розповідає фахівець відділу кібербезпеки в Auren Cyber Israel Ошер Ассор, сотні груп у Telegram пропонують доступ до свіжозібраних даних, часто — за $50 на тиждень.

Ще один фахівець з кібербезпеки з Туреччини приєднався до однієї з таких груп під виглядом покупця. Кілька місяців він спостерігав, як російські хакери навчали своїх турецьких колег застосовувати складні коди. Турецькі шахраї зі свого боку через свої контакти забезпечували вигідні угоди в Західній Європі, особливо в Німеччині.

Також FT пише, що в деяких чатах шахраї обговорювали способи конвертації вкраденої криптовалюти в турецьку ліру і способи придбання нерухомості для оформлення турецького громадянства.