Нічна повітряна атака: ППО знищила усі 12 "Шахедів"
Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 12 дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Пуски 12 безпілотників здійснили з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ). "Шахеди" летіли у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
До відбиття удару ЗСУ залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 “Shahed-136/131” у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу", – йдеться в повідомленні.
Також росіяни застосували тактичну авіацію в Дніпровській області, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація щодо наслідків уточнюється.