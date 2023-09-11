В Угорщину не пустили білоруську пропагандистку для зйомок сюжету про Сороса

Влада Угорщини не пустила в країну пропагандистку білоруського телеканалу "СТВ" Надію Сасс. Її зупинили в аеропорту, протримали ніч у Центрі тимчасового утримання та відправили назад до Білорусі. Про це пропагандистка сама розповіла у своїй передачі "Сасс уповноважений заявити", повідомляє Zerkalo.

Угорщину Сасс відвідувала для того, щоб зняти сюжет про американського фінансиста, засновника фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса, який народився в Будапешті. Проте, пропагандистку в країну не пустили.

"Виявилося, що нинішня угорська влада всупереч своїй офіційній риториці проєкт "САСС уповноважений заявити" бояться більше, ніж самого Сороса, якому в'їзд до Угорщини не закрили" , - обурилася Сасс.

На думку пропагандистки, "угорські спецслужби не без підказки заокеанських кураторів зробили все можливе, щоб зірвати підготовку" її програми. Сасс наголосила, що їй влаштували обшук і "усілякі перевірки прямо в аеропорту Будапешта, у результаті закривши в'їзд до Угорщини та депортувавши".

"Зазначу, що ніч перед депортацією я провела у супроводі угорської поліції в аеропорту. У центрі тимчасового утримання" , - поскаржилася Сасс.

Надія Сасс та її чоловік Олег Волошин переїхали з України до Білорусі у 2022 році, за 11 днів до вторгнення російських військ, писала раніше "Наша Ніва". Наразі вона веде політичне шоу на "СТВ" "Сасс уповноважений заявити", до якого запрошує білоруських та російських пропагандистів, а її чоловіка, депутата Верховної ради Олега Волошина, в Україні підозрюють у держзраді.