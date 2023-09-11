FT: НАТО проведе найбільші навчання з часів "холодної війни"

Наступного року НАТО проведе свої спільні командні навчання з часів холодної війни. У них братиме участь 31 країна та Швеція.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними FT, у навчаннях Trident Juncture візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

Навчання Trident Juncture проводяться в рамках швидкого переходу НАТО від реагування на кризи іншої стратегії, спричиненої вторгненням в Україну.

За словами представників НАТО, навчання розпочнуться навесні наступного року і, як очікується, включатимуть від 500 до 700 повітряних бойових вильотів, понад 50 кораблів та близько 41 тисячі військовослужбовців. Навчання є новими з погляду технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.

Швеція також буде включена до програми, в результаті чого загальна кількість країн, що беруть участь, досягне 32. Навчання пройдуть на території Німеччини, Польщі та країн Балтії в лютому та березні і є частиною нової стратегії навчання, в рамках якої військовий альянс проведе два великі навчання щороку, а чи не одне.

За словами джерела, НАТО також навчатиметься протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив у червні минулого року, що альянс збільшить чисельність сил високої готовності з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч. Це є частиною історичного перегляду, спрямованого на переведення альянсу у бік потужного військового потенціалу на відміну від легких та мобільних сил, розгорнутих на Балканах та Афганістані.