Угорщина хоче замінити паливо на своїй АЕС з російського на французьке – ЗМІ

Угорщина вирішила замінити російське паливо на АЕС "Пакш" французьким. Це входить до плану розвитку країни, який закрито обговорював прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з однопартійцями. Про це пише угорське видання Telex, повідомляє ЛігаБізнес.

Таким чином країна хоче стати енергетично самодостатньою.

Великий план розвитку Угорщини складається з 15 пунктів. Серед них: досягнення демографічного повороту, створення нової економіки, стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником, угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому, військовий розвиток, запровадження цифрового громадянства.

Раніше влада Угорщини очікувала, що російська держкорпорація "Росатом" побудує два нових реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030 і 2031 років.

На початку вересня 2023 року Угорщина почала купувати газ у Азербайджану замість російського.