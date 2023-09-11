Війська РФ за добу атакували дев'ять областей України – дані ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 11 вересня, повідомляє Укрінформ.

Чернігівську область за добу ворог обстріляв вісі разів, зафіксовані 48 вибухів. Росіяни з артилерії, мінометів та АГС били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Вночі ударний дрон Shahed влучив у двоповерховий житловий будинок у селі Чайкине (Новгород-Сіверська міська рада). Сталася пожежа.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. У Хотінській громаді внаслідок влучання БПЛА пошкоджено навчальний заклад.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 удари по прикордонню Сумщини. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади. У Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено вежу мобільного зв’язку.

У Дніпропетровській області вночі збили 9 безпілотників Shahed-136. Вночі росіяни били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вранці ворог знову обстріляв Нікополь. Пошкоджені приватне підприємство, два будинки і газогін. Вчора вдень російські війська обстріляли Новопавлівську сільську громаду та Нікополь.

У Запорізькій області за добу ворог здійснив 121 обстріл. Під ударом опинилися 33 населені пункти. 101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Війська РФ здійснили сім атак БПЛА по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляли із РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я і Новодарівку, скинули шість авіабомб на Оріхів, Малу Токмачку і Роботине, чотири ракетні удари спрямували по Трудовому й Різдвянці.

Внаслідок обстрілу із РСЗВ у Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області загарбники завдавали авіаударів по Веселому Харківського району, Огірцевому Чугуївського району, Синьківці, Кислівці, Котлярівці Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися близько 20 населених пунктів.

На Слобожанському напрямках ворог утримує угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. У селі Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій дістав легкі осколкові поранення та від госпіталізації відмовився.

У Луганській області минулої доби росіяни завдавали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту. Постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка. За добу агресори здійснили 142 обстріли Луганщини, випустили 537 снарядів.

У Донецькій області загарбники з артилерії, міномета, танка били по Дружбі, Часовому Яру, Авдіївці, Сіверську, селу Костянтинівка. Пошкоджені три приватні житлові будинки. Також російські війська за добу 31 раз обстріляли Вугледар, обійшлося без жертв. За добу на Донеччині одна людина була поранена.

Вчора вдень у Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Вчора ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади.

По Херсонській області за добу російські війська здійснили 57 обстрілів, випустили 250 снарядів, з них по Херсону — чотири обстріли (13 снарядів). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів, територію та будівлі навчального закладу і підрозділ ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.

Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, вдарив по освітньому закладу. Пошкоджено покрівлю та вікна. Також росіяни обстріляли житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію.

Вчора армія РФ вдарила по Суворовському району Херсона. Мінно-вибухову травму та поранення шиї дістала 69-річна жінка.