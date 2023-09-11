Байден розповів, чому в декларації G20 Москву не назвали агресором

Президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження російської агресії проти України в ухваленій на вихідних декларації країн G20, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден говорив під час пресконференції у В’єтнамі 10 вересня.

Байден відповідав на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

"Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем" , – запевнив Байден.

Він сказав, що це "питання клину з Росією, яка була присутня (на зустрічі G20. – Ред.), і з Китаєм, який… мав представництво".

"І тому, до речі, я, моя команда, мій персонал все ще зустрічаються з людьми президента Сі і його кабінетом" , – додав Байден.

Окремо він розповів, що на зустрічі в Індії лідери "Групи двадцяти" обговорили жорстоку і незаконну війну Росії в Україні.