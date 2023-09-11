Україна отримає від Німеччини ще 40 БМП Marder

Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder, повідомляє Європейська правда.

Урядове замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро.

"Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року" , – сказано у повідомленні.

Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

У березні 2023 року компанія передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду. Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.

Бронемашини, про які йде мова — це капітально відремонтовані Marder 1A3, які компанія Rheinmetall раніше отримала зі складів Бундесверу.

Ще навесні 2022 року компанія власним коштом розпочала ремонт броньованих машин для негайної бойової готовності.

Як зазначили у Rheinmetall, робота над Marder зараз триває на підприємствах в Унтерлюсі та Касселі. За місяць можна поставити до десяти бронемашин.