Переговори про "зернову угоду": Ердоган закликав не маргіналізувати РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав у неділю не "маргіналізувати" Росію в переговорах, спрямованих на відновлення угоди про експорт українського зерна через Чорне море, повідомляє Європейська правда.

Заяву Ердогана наводить агентство AFP.

"Ніякий процес, який маргіналізує Росію в Чорноморській зерновій ініціативі, не буде життєздатним" , – сказав Ердоган журналістам після завершення саміту G20 в Нью-Делі.

Він анонсував майбутню зустріч з цього питання між представниками Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, не уточнивши точну дату і місце проведення.

"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.

Президент Росії Владімір Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі минулого тидня. Турецький президент сподівався відновити угоду, але зазнав невдачі.

За даними ЗМІ, на саміті G20 цими вихідними Ердоган закликав лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.