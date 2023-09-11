Міллі заявив, що обговорює наступ ЗСУ із Залужним кілька разів на тиждень

Американська телекомпанія CBS побувала в секретному командному центрі, звідки військові на чолі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі стежать за контрнаступом Сил оборони України, повідомляє Українська правда.

Журналіст зустрічається з Міллі о 6:45 ранку, генерал саме збирається розмовляти з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

"Я розмовляю з ним щотижня, іноді двічі, іноді тричі на тиждень" , - зазначає Міллі.

Пізніше журналіста проводять глибоко в підземелля Пентагону, де на екранах демонструються мапи бойових дій на сході та півдні України.

Міллі зізнається, що війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких він не бачив.

"Я був у багатьох перестрілках. Я кілька разів підривався в машині на мінах, саморобних вибухових пристроях і від пострілу гранатомета. Але ніколи не стикався з такою інтенсивністю" , – зазначив генерал.

Щодо українського наступу, який Міллі допомагав планувати, генерал відзначає, що він наштовхується на жорсткіший, ніж очікувалося, опір росіян.

"Але в цьому і полягає різниця між війною на папері і реальною війною. На ній гинуть реальні люди і вибухають реальні машини, тому в таких ситуаціях люди схильні сповільнюватися. Але вони роблять це дуже обдумано, і з кожним днем просуваються вперед" , – додає військовий.

Генерал каже, що вибір цілей і рішення про завдання ударів визначає Україна. Американські ж партнери забезпечують Київ розвідувальною інформацією, яку отримують.

Міллі визнає, що українцям належить звільнити ще дуже багато територій, а попереду їх ще чекає сезонне погіршення погодніх умов. Отже Сили оборони України чекає важка боротьба.

Журналіст цікавиться: "З огляду на велику кількість жертв, скільки ще повільного і цілеспрямованого прогресу українці можуть витримати?".

"Ваше питання полягає в тому, як довго політична воля українського народу зможе витримати такий рівень кривавої бійні? І те ж саме, до речі, стосується Росії. Це невідома відповідь" , – зазначає Міллі.