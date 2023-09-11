Іран може передати РФ ракети в обмін на сучасну зброю - Моссад
Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності, при цьому росіяни передадуть іранцям "сучасну зброю" яке може поставити під загрозу існування Ізраїлю. Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа повідомив на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, повідомляє Ділова столиця.
За його словами, окрім дронів-камікадзе Shahed-136, Тегеран має намір надати Москві ракети малої та великої дальності. Барнеа також заявив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.
"У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", — наголосив голова Моссаду.