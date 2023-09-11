Іран може передати РФ ракети в обмін на сучасну зброю - Моссад

Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності, при цьому росіяни передадуть іранцям "сучасну зброю" яке може поставити під загрозу існування Ізраїлю.﻿ Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа повідомив на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, окрім дронів-камікадзе Shahed-136, Тегеран має намір надати Москві ракети малої та великої дальності. Барнеа також заявив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.