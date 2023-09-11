Голова МЗС Німеччини: Розширення ЄС є необхідним через війну Росії

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва в рамках свого четвертого візиту в Україну після 24 лютого 2022 року заявила про готовність Берліна підтримувати Україну на шляху до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Заяву міністерки наводить пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Під градом бомб, перед обличчям російських танків Україна впевнено і рішуче стала на шлях до Європейського Союзу. З величезною мужністю і рішучістю Україна також захищає свободу кожного з нас" , – сказала Бербок.

Вона заявила, що Київ може розраховувати на підтримку Берліна на цьому шляху, оскільки Німеччина переконана, що "розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни Росії".

Згідно з повідомленням відомства, у центрі уваги візиту Бербок будуть заходи щодо забезпечення та захисту постачання електроенергії, води та тепла для населення, особливо наступної зими, на тлі ймовірних російських атак по інфраструктурі.

Крім того, Німеччина та Україна хочуть ще тісніше співпрацювати в майбутньому: у переході на відновлювані джерела енергії, поступовій відмові від вугілля, стабільній роботі електромереж та енергоефективному житловому будівництві, зазначили в МЗС.

На полях візиту також обговорять доцільність будівництва вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

"Територія, що постраждала від ядерної аварії майже сорок років тому, може таким чином стати для Києва символом чистої та дружньої до клімату енергетики із зеленою електроенергією в розпал російської агресивної війни проти України" , – йдеться у повідомленні.

Викрадення Росією українських дітей та доля постраждалих сімей також стануть важливими темами візиту Бербок.