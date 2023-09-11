Зеленський планує обговорити з Байденом надання ATACMS

Президент Володимир Зеленський обговорить надання Україні далекобійних ракетних систем ATACMS із Президентом США Джозефом Байденом і розраховує отримати їх ще восени, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємось. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні" , - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна дуже потребує далекобійної зброї – далекобійних систем, артилерії, боєприпасів тощо.

"Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка й підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS, це було дуже важливо" , - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS.