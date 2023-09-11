Польща готується продовжити заборону на імпорт зерна з України

Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що Варшава готує проєкт рішення про продовження заборони на ввезення української сільгосппродукції після 15 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у інтерв’ю "Польському радіо".

Буда сказав, що Єврокомісія зараз рухається до рішення про скасування експортних обмежень щодо України.

"Ми будемо домовлятися з Єврокомісією до самого кінця. Але ми не можемо дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі відразу після жнив. У пріоритеті польські фермери. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього прийнятну ціну" , – сказав міністр.

Він зазначив, що якщо не буде рішення з боку Єврокомісії щодо продовження ембарго, то буде рішення польської сторони.

"До моїх повноважень входить видати відповідну постанову і я буду блокувати імпорт до Польщі. Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи в суботу. Вже готується проєкт постанови. Ми будемо керуватися принципом продовольчої безпеки" , – сказав він.

15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.