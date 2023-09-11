ООН: Позиція РФ щодо "зернової угоди" унеможливлює право на харчування

В ООН заявили, що позиція Росії щодо можливого відновлення зернової угоди "унеможливлює право на харчування". Про це сказав голова ООН з прав людини Волкер Тюрк у Женеві, повідомляє Ліга.net.

За його словами, вихід РФ із зернової угоди, а також постійні атаки на українську інфраструктуру "роблять право на харчування далеко недоступним для багатьох людей".

Він зазначив, що високий рівень недоїдання спостерігається у Сомалі та інших країнах Африки.

Для відновлення зернової угоди Кремль чекає на зняття частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії щодо зернової угоди. Він зазначив, що санкцій проти експорту сільськогосподарської продукції Росії і так немає, а заяви Кремля щодо цього — маніпуляції.

Чорноморська зернова ініціатива (зернова угода) була укладена 22 липня 2022 року між Росією, Туреччиною, ООН та Україною. Вона передбачала безпечний експорт зерна з чорноморських портів України. До липня 2023 року угода подовжувалась що три місяці. 17 липня закінчився її черговий термін, після чого РФ заявила про вихід з угоди через "незадоволення її вимог". Основна вимога, яка висувалася російською стороною, – підключення "Россельхозбанку" до міжнародної системи SWIFT для проведення міждержавних транзакцій.