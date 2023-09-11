Зеленський: Випадки корупції не стосуються грошей та зброї від партнерів

Президент Володимир Зеленський запевняє, що випадки корупції, які виявляють в Україні, не пов’язані з міжнародною допомогою – грошима чи зброєю від партнерів, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів" , – відповів Зеленський на репліку журналіста щодо виявлення випадків корупції в Україні, через які, в тому числі було звільнено міністра оборони.

Зеленський також підкреслив, що наразі все, що належить до правосуддя й справедливості в Україні, є дуже чутливим питанням для людей, адже триває війна, і українці борються за цінності.

На уточнювальне запитання, чи здатен він здійснити ті зміни, аби унеможливити корупцію, глава держави відповів:

"У мене немає іншого вибору. Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть із думками про це".