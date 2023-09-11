Вибори у Польщі: керівна партія лідирує в опитуваннях

За майже місяць, що лишається до виборів у Польщі, лідерство зберігає керівна партія "Право і справедливість", "Конфедерація", відома антиукраїнськими заявами, серед політсил, які борються за третє місце.﻿ Про це свідчать результати опитування IBRiS для RMF FM i Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

Партія Ярослава Качинського може розраховувати на підтримку 33,2% виборців. На другому місці – опозиційна "Громадянська коаліція" з результатом 26%.

Трійку лідерів замикає "Третій шлях" (10,3%). Ліві (10,1%) та "Конфедерація" (9,4%) також досягли схожих результатів.

Зростання "Третього шляху" та лівих не є значним, але спостерігається чітке падіння рейтингу "Конфедерації" з 12,4% до 9,4%.

Пропорції голосів трьох менших партій визначатимуть, хто зможе сформувати урядову більшість, вважає соціолог, професор Ягеллонського університету Ярослав Фліс.

"Вирішальним фактором є те, що підтримка "Конфедерації" падає, в той час, як ліві і "Третій шлях" зберігають підтримку і навіть дещо нарощують" , – аналізує професор Фліс. ﻿

Розрахунки мандатів показують, що опозиція, тепер може розраховувати на перевагу в одне місце в Сеймі.

Опитування також надало дані щодо очікуваної явки виборців. 44,7% респондентів мають намір піти на вибори, тоді як 12,4% скоріше хочуть проголосувати.

25,4% респондентів заявили, що точно не братимуть участі у виборах, а 13,1% – навряд чи. Своєю чергою, 4,3% респондентів обрали відповідь "не знаю/важко відповісти".

Опитування проводилося 8-9 вересня методом CATI. Загалом у ньому взяли участь 1 100 осіб.