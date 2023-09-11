У Кремлі не бачать передумов для переговорів із Україною
У Кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.
"Передумов для відновлення переговорів з Україною як не було, так і немає; Києву доведеться починати переговори з РФ з визнання реалій, що з'явилися з березня 2022 року", – сказав він.
У 2014 році Росія окупувала Крим і частину сходу України, а в лютому-березні 2022 року – ще частину півдня і сходу України, тоді як території на півночі і в центрі країни Україні вдалося відвоювати.
Українська влада неодноразово заявляла, що війна завершиться поверненням усіх територій, які були у складі України станом на 1991 рік, а не до 24 лютого 2022 року.