У Кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів.﻿﻿ Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Передумов для відновлення переговорів з Україною як не було, так і немає; Києву доведеться починати переговори з РФ з визнання реалій, що з'явилися з березня 2022 року" , – сказав він.

У 2014 році Росія окупувала Крим і частину сходу України, а в лютому-березні 2022 року – ще частину півдня і сходу України, тоді як території на півночі і в центрі країни Україні вдалося відвоювати.

Українська влада неодноразово заявляла, що війна завершиться поверненням усіх територій, які були у складі України станом на 1991 рік, а не до 24 лютого 2022 року.