ГУР: Росіян, які хочуть здатися в полон, стало на 70% більше

Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить" зросла на 70%. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

"Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день" , – заявив Юсов.

Прокоментував Юсов також інформацію з телеграм-каналів, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть два мільйони доларів.

"Ця інформація має більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде" , – каже він.

"Хочу жить" – державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт, як заявляють, гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

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