Зеленський про швидкість наступу: Частина зброї для ще в дорозі

Президент Володимир Зеленський заявив, що деяке озброєння від партнерів для українського контрнаступу досі перебуває в процесі надходження.﻿ Про це він розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє Укрінформ.

"Тому, коли ми говоримо про контрнаступ, це залежить від багатьох чинників. Звісно, ми дали Росії багато часу підготуватися, замінувати поля, це великі території. Ми бачимо три лінії оборони" , – сказав Зеленський.

За його словами, поки Україна чекала на зброю від партнерів, росіяни готувалися.

"Ми чекали доволі довго. Це правда. Я дуже вдячний партнерам – США, ЄС й іншим партнерам. Але ми маємо розуміти, що, по-перше, поки ми чекали дуже довго, вони мінували. Потім, із погляду наших партнерів, ми були готові, але рішення дати нам, наприклад, "Бредлі" чи інше озброєння ще не означає результату" , - зауважив президент.

Він пояснив, що після ухвалення рішення Україна не отримує зброю миттєво.

"Дещо й досі в дорозі. У цю саму мить, коли ми сидимо тут і розмовляємо, поки контрнаступ іде, як багато хто каже, надто повільно, дещо й досі в дорозі" , - наголосив Зеленський.

Глава держави наполягає, що Україна повинна повернути, деокупувати свої землі, "і це не лише про землі, це про людей".

"Заморожена війна – це не мир. Путін хоче захопити всю нашу країну, знищити всі наші родини, домівки. Він розуміє, що Україна ніколи не відступить і не віддасть своїх земель. Ми ніколи цього не зробимо. Тому він має вбити нас. І він хоче це зробити" , - пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що контрнаступ - це не фільм, що триває півтори години й зі щасливим кінцем.