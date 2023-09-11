ЄС про "вибори" на окупованих територіях: РФ відповість за ці незаконні дії

Європейський Союз заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, повідомляє Європейська правда.

Європейський Союз рішуче засудив проведення цих нелегітимних так званих "виборів" в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Ми рішуче відкидаємо цю подальшу марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій. Європейський Союз не визнає і не визнає ані проведення цих так званих "виборів", ані їхніх результатів. Політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їх організації, відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій" , – йдеться у заяві.

Боррель наголошує, що ці незаконні так звані "вибори" в Україні відбулися на тлі примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, широкомасштабних і систематичних порушень та зловживань правами людини, а також залякування та посилення репресій проти громадян України з боку Росії та її незаконно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України.

"Європейський Союз високо оцінює мужність жителів України, які виступили проти фіктивного голосування і продовжують чинити опір російській окупації. Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" , – йдеться у заяві, яка також вкотре закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

ЄС також висловив свої зауваження щодо проведення регіональних виборів на території Росії, оскільки вони відбулися в умовах жорстких обмежень, що підживлювалися агресією проти України.