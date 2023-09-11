Єврокомісія: Зростання економіки єврозони сповільниться

Європейська комісія спрогнозувала у понеділок, що цього та наступного року економіка єврозони зростатиме повільніше, ніж очікували, повідомляє Економічна правда.

"Це відбувається незважаючи на зниження цін на енергоносії та надзвичайно потужний ринок праці, на якому спостерігають рекордно низький рівень безробіття, постійне розширення зайнятості та зростання заробітної плати" , – йдеться в повідомленні.

Комісія прогнозує споживчу інфляцію в єврозоні на рівні 5,6% у 2023 році та 2,9% у 2024 році, що значно перевищує мету Європейського центрального банку в 2,0%.

Економіка Німеччини, найбільша в Європі, цього року скоротиться на 0,4%, прогнозує Єврокомісія, переглянувши прогноз зростання на 0,2% від травня. Наступного року зростання в Німеччині також буде меншим – 1,1% замість очікуваних раніше 1,4%.