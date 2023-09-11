Польща купить майже 500 установок HIMARS – затвердили угоду

Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про затвердження рамкової угоди про постачання 486 ракетних пускових установок HIMARS в рамках програми HOMAR-A для польської армії, повідомляє Європейська правда.

"Разом з 18 пусковими установками, замовленими у 2019 році – одна ескадрилья, польська армія матиме (понад. – Ред.) 500 пускових установок HIMARS у 28 ескадрильях" , – оголосив Блащак.

Поставки планують розпочати наприкінці 2025 року.

"Буде складно адаптувати системи, інтегрувати пускові установки з польськими системами, але після дискусій з польською збройною промисловістю я можу запевнити, що ми здійснимо цю інтеграцію протягом двох років" , – запевнив Блащак.

Як він додав, "опозиція каже, що 500 пускових установок – це забагато". Але, як запевнив міністр, саме стільки пускових установок HIMARS потрібно польській армії, щоб реально стримувати агресора.