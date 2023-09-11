Майже 90% українських компаній планують підвищити зарплати – опитування

У 2024 році переважна більшість опитаних компаній, а саме 87%, підвищать заробітну плату своїм співробітникам.﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Минулого року до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

Нових людей у наступному році планують наймати 2 з 5 СЕО. Минулого року цей показник був вдвічі меншим. Водночас близько половини компаній, а саме 48% залишать команду без змін, і 12% планують скорочення штату.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топ-менеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 8-й рік поспіль.