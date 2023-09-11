Зеленський відреагував на заяву президента Бразилії про необхідність компромісів з РФ

Якщо президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва, відомий заявами на користь Росії, не підтримуватиме Україну, він автоматично виступатиме на боці країни-окупанта, "навіть якщо не хоче цього". В такому стилі відповів на прохання CNN оцінити висловлювання Лули президент Володимир Зеленський, повідомляє Ліга.net.

Питання журналіста Фаріда Закарії звучало так: "Президент Бразилії Лула сказав, що Україні потрібно позбутися менталітету холодної війни й піти на компроміс, і навіть прийняти, що деякі території мають відійти до Росії. Що ви відповідаєте таким людям?"

Зеленський почав дипломатично: сказав, що "передусім він [Лула] має власну позицію, і це його право; люди вільні, і вони висловлюють свою позицію в усьому світі". Проте, каже він, Лула "не розуміє, що позиція Путіна – не зупинити війну".

"Його позиція – продовжувати війну, розділити Європу, не мати сильного європейського континенту" , – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, одна прем'єрка на його запитання, чому її уряд підтримує Україну, відповіла, що "люди, які зрозуміли Путіна, мають зробити вибір: підтримувати Україну, чи підтримувати Росію".

"Насправді, інших варіантів не існує" , – сказав президент. Коли інтерв'юер перепитав: "Жодних проміжних варіантів? ", глава держави додав:

"Немає проміжних варіантів. Це правда. Це питання часу, коли ви це зрозумієте і визнаєте".

Зеленський підкреслив: якщо Лула не підтримує Україну, "він підтримуватиме Росію, навіть якщо він не хоче".

"Я не знаю, що він мав на увазі. Він сказав, що ми маємо зупинити війну та знайти компроміс. Компроміси можливі лише з тими, хто готовий іти на них, хто відкритий до компромісів щодо інших питань. Ви колись бачили компроміси від Путіна в інших ситуаціях? Хтось бачив? У Чечні, в Грузії, в Молдові? Він окупував території всіх цих країн, він розділив усі ці народи" , – резюмував президент.

Зеленський неодноразово говорив, що переговорів з Путіним він не вестиме.