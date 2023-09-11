Більшість європейців схвалюють допомогу Україні, зокрема зброєю
Більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться. Про це свідчать останні результати соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах, повідомляє Європейська правда.
Найвищі показники продовження гуманітарної підтримки для постраждалих від війни українців з боку ЄС: її схвалюють 86% опитаних.
77% згодні приймати у ЄС українців, які їдуть за кордон через війну.
Економічні санкції проти Росії за розв’язану війну підтримують 71%.
Приблизно дві третини опитаних вважають, що ЄС має підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції та інтеграції до єдиного ринку – 67% і 65% відповідно.
65% схвалюють фінансову та економічну підтримку України.
57% вважають, що ЄС має і далі підтримувати закупівлю зброї та боєприпасів для України та допомагати з вишколом військових.