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Більшість європейців схвалюють допомогу Україні, зокрема зброєю

Більшість європейців схвалюють допомогу Україні, зокрема зброєю
Фото: Pixabay

Більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться. Про це свідчать останні результати соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах, повідомляє Європейська правда.

Найвищі показники продовження гуманітарної підтримки для постраждалих від війни українців з боку ЄС: її схвалюють 86% опитаних. 

77% згодні приймати у ЄС українців, які їдуть за кордон через війну. 

Економічні санкції проти Росії за розв’язану війну підтримують 71%.

Приблизно дві третини опитаних вважають, що ЄС має підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції та інтеграції до єдиного ринку – 67% і 65% відповідно. 

65% схвалюють фінансову та економічну підтримку України. 

57% вважають, що ЄС має і далі підтримувати закупівлю зброї та боєприпасів для України та допомагати з вишколом військових.

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