В Повітряних силах не підтвердили передачу винищувачів F-16 в лютому

Терміни початку використання ЗСУ багатоцільових винищувачів F-16 наразі не знає ніхто і твердження про їх передачу Україні в лютому 2024 року є узагальненням заяв різних політиків та чиновників, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи відповідне повідомлення видання The Wall Street Journal в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що видання узагальнило всі заяви про передачу Україні винищувачів F-16, які робили українські, європейські та американські політики. В той же час, ці прогнози відрізняються.

"Сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року — це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше" , — додав речник Повітряних сил.

Як повідомлялось, за даними The Wall Street Journal, українське військове керівництво розраховує, що вже на початку лютого невелика група бойових пілотів буде готова до польотів на винищувачах F-16.