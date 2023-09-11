Чехія наростила імпорт російської нафти до найбільшої частки з 2012 року

Чехія використовує все більше і більше російської нафти. У першому півріччі цього року частка нафти, імпортованої російським нафтопроводом "Дружба", склала близько 65%, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар державної компанії Mero Барбора Пуцова, повідомляє České noviny.

Зазначається, що торік частка російської нафти в Чехії становила близько 56 %, а в попередні роки була ще нижчою.

"Таким чином, частка російської нафти є найвищою щонайменше з 2012 року" , - йдеться у матеріалі.

З минулого року в ЄС діє заборона на імпорт нафти з Росії, але для Чехії зроблено виняток при використанні трубопроводу "Дружба".

Mero є власником і оператором чеської частини трубопроводу "Дружба" і трубопроводу IKL, а також є єдиним транспортером сирої нафти в Чехію.

Постачання нафти з РФ через "Дружбу" збільшилися

Видання пише, що останніми місяцями збільшується частка російської нафти в загальному обсязі імпорту. При цьому Чехія, судячи з усього, не є винятком у Європі, оскільки вже влітку аналітики зазначали, що НПЗ в ЄС намагаються забезпечити собі більше нафти через побоювання дефіциту під час транзиту сировини через Україну.

Чеська Республіка використовує нафту з двох основних джерел. Одне з них - нафтопровід "Дружба", яким до країни надходить нафта з Росії. Інша частина поставок нафти забезпечується трубопроводом IKL з Німеччини, який з'єднується з трубопроводом TAL з Італії.

Імпорт нафти трубопроводом "Дружба" зростає, попри антиросійські санкції, введені через вторгнення на Україну. У грудні минулого року набула чинності заборона на імпорт російської нафти в Євросоюз.

Однак імпорт трубопроводом "Дружба", південна гілка якого веде через Україну в Угорщину, Словаччину та Чехію, а північна гілка - в Польщу і Німеччину, тимчасово звільнений від ембарго.

Чехи протестують проти закупівель російської нафти

"У неділю три десятки людей протестували в Празі перед будівлею Міністерства промисловості і торгівлі проти високого імпорту російської нафти в Чехію. Протестувальники вимагали від уряду мотивувати Orlen Unipetrol скоротити поставки нафти з Росії" , - пише České noviny.

Однак, за словами представника Міністерства Войтеха Срнки, одразу замінити поставки нафти з Росії неможливо.

Представники ініціативи NO Russian Oil заявили, що протягом 2023 року до Чехії було імпортовано нафти на суму 25 мільярдів крон (майже 1,1 млрд доларів), з яких сім мільярдів крон (306 млн доларів) було названо непотрібними платежами до російського бюджету.

Цінова стеля на російську нафту

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Нещодавно виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд заявив, що ціновий ліміт на російську нафту, введений США та їхніми союзниками, продовжує працювати. Це знизило доходи Кремля.