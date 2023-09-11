Єврокомісія: Під час в'їзду в ЄС у росіян можуть конфісковувати автомобілі й цінні речі

Під час перетину кордону з Європейським союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефону, іншу техніку й цінні речі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в документі Єврокомісії.

Такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти Росії у липні цього року.

Тепер, якщо громадянин РФ в'їжджає на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатимуть нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт конфіскують незалежно від того, з якими цілями й на який строк ввозять транспорт.

Окрім цього, у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри й хутра, напівдорогоцінне й дорогоцінне каміння та фотокамери.

Заборону також поширили на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування й використання яхт.