Єврокомісія: Під час в'їзду в ЄС у росіян можуть конфісковувати автомобілі й цінні речі
Під час перетину кордону з Європейським союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефону, іншу техніку й цінні речі, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в документі Єврокомісії.
Такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти Росії у липні цього року.
Тепер, якщо громадянин РФ в'їжджає на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатимуть нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт конфіскують незалежно від того, з якими цілями й на який строк ввозять транспорт.
Окрім цього, у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри й хутра, напівдорогоцінне й дорогоцінне каміння та фотокамери.
Заборону також поширили на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування й використання яхт.