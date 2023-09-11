Новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном, повідомляє Європейська правда.

Пентагон у своєму комюніке зазначає, що Остін привітав Умєрова з призначенням та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

"Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу США над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умеровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі", – повідомляє американська сторона.

Крім того, міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині наступного тижня.

Оновлено. Згодом Рустем Умеров також повідомив деталі розмови.

"Обговорили термінові потреби України та майбутню зустріч формату "Рамштайн". Розповів колезі про останні події на передовій. Вдячний США за їхню підтримку і внесок у перемогу України", – написав він.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to ???????? for their support and contribution to ???????? victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 11, 2023

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.