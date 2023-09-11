ЗМІ: Росіяни знищили в Україні вже кілька сотень муляжів техніки ЗСУ

Російські військові знищили в Україні вже кілька сотень муляжів - точних копій новітніх американських і європейських військових розробок, виготовлених на українському підприємстві "Метінвест", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє CNN.

"Україна активно підміняє гаубиці, танки, міномети, радари макетами, щоб змусити російські війська витрачати даремно дрони, ракети і снаряди" , - йдеться в повідомленні.

Виробництвом муляжів займається українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест".

"Після кожного влучання військові віддають нам уламки. Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно" , - сказав CNN представник "Метінвесту".

Мета цього виробництва - врятувати життя і обманом змусити росіян розбазарити свої дуже дорогі дрони-камікадзе, снаряди і ракети.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших приманок" , - пояснив прес-секретар "Метінвесту".

Так, 155-міліметрова гаубиця М777, що перебуває на озброєнні багатьох країн НАТО, яка зараз застосовується в Україні, коштує до $4 млн, а "Метінвест" робить її муляж зі звичайних каналізаційних труб за $1000.

Як зазначили на "Метінвесті", поки що знищено сотні муляжів.

"Ми рахуємо не кількість вироблених муляжів, а кількість знищених, і це для нас головне. Чим більше буде знищено наших обманок, тим краще для нас" , - розповіли на підприємстві.

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Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни.