ЗМІ: Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2600 осіб

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла до 2 681 людини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє El Mundo.

За новими офіційними даними, кількість загиблих унаслідок землетрусу, що стався в Марокко минулої п'ятниці, становить 2 681 особу, з яких 2 530 - уже поховані.

Згідно з довідкою Міністерства внутрішніх справ Марокко, у різних регіонах країни постраждала 2 501 особа.

Наслідки землетрусу забрали життя десятка провінцій, але найбільше постраждав Аль-Хауз, розташований на південь від Марракеша та неподалік від епіцентру, де загинула 1591 людина, за ним іде Тарудант (809 загиблих).

Землетрус у Марокко

За даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіль. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців до Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відстежувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.