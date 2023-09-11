ДБР: Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого

На Івано-Франківщині півтора роки тримання у дисциплінарному батальйоні отримав офіцер, який у квітні побив підлеглого солдата, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДБР.

"Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців".

У середині квітня в соцмережах з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.

"У травні, після завершення розслідування, обвинувальний акт було скеровано до суду. Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України)".

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