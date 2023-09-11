РосЗМІ: В окупованому Донецьку загинув російський "воєнкор" Дубовий

В окупованому Донецьку у ДТП загинув так званий "воєнкор" Геннадій Дубовий, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує "депутата ДНР" Владислава Бердичевського.

"Так, його збила машина. Він пішов за квітами. Завтра повинна була його дружина приїхати, а він завжди зустрічав її з квітами. І ось коли він підходив до будинку, його машина збила".

ДТП сталася на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Артема, на місці загибелі чоловіка були розсипані квіти.

Дубовой був головним редактором так званої газети "ДНР" "Голос Народа – Голос Республики" і висвітлював діяльність підрозділу загиблого бойовика Арсена Павлова із позивним "Моторола".

Також він брав участь у бойових діях проти України.