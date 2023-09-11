Сунак: РФ 24 серпня атакувала ракетами вантажне судно в одеському порту

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що РФ 24 серпня атакувала ракетами цивільне вантажне судно в одеському порту, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Reuters.

Сунак зазначив, що дві ракети "Калібр", які були запущені РФ з Чорного моря, були націлені у вантажне судно, що стояло в порту під ліберійським прапором.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлили на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами" , - заявив Сунак, виступаючи в парламенті з доповіддю про саміт G20.

Серед ракет були дві ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту. Проте усі повітряні цілі успішно збила українська ППО.

Пізніше 26 серпня повідомлялось, що Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов з порту Одеси і рухається в напрямку болгарського порту Варна.

Нагадаємо:

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.