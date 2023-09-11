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Помер колишній нардеп та відомий музикант Ян Табачник

Помер колишній нардеп та відомий музикант Ян Табачник
Фото: Facebook

Після дворічної боротьби з раком легенів помер нардеп V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив журналіст Михайло Маслій у Facebook.

За інформацією журналіста, помер Табачник 11 вересня після 20:00 11 вересня у Тель-Авіві, в лікарні. Йому було 79 років. Останні два роки він боровся з раком.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…"

Довідково:

  • Ян Табачник – музикант-акордеоніст, народний артист України.
  • У 2006 році був депутатом Верховної Ради V-го скликання Партії регіонів.
  • У 2007-2012 – депутат Верховної Ради 6-го скликання з 11.2007 від "Партії регіонів".
  • У 2012-2014 — Депутат Верховної Ради 7-го скликання.
  • Входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією.

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