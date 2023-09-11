Помер колишній нардеп та відомий музикант Ян Табачник

Після дворічної боротьби з раком легенів помер нардеп V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив журналіст Михайло Маслій у Facebook.

За інформацією журналіста, помер Табачник 11 вересня після 20:00 11 вересня у Тель-Авіві, в лікарні. Йому було 79 років. Останні два роки він боровся з раком.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…"

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