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Зеленський: В Україну надійдуть додаткові системи ППО

Зеленський: В Україну надійдуть додаткові системи ППО
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Пр це гворить звернення Зеленського.

"Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві…
Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть".

Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.

Передісторія:

  • 5 вересня уряд Німеччини повідомив про нову доставлену в Україну партію військової допомоги.
  • До нового пакету увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard, також Україна отримала броньований мостоукладач Beaver.

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