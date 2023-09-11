ОВА: Росіяни за добу 25 разів обстріляли Сумську область, є постраждалий

Російські військові за добу здійснили 25 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області. В результаті одного з них постраждав місцевий житель, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Краснопільська громада: окупанти з території РФ здійснили мінометні обстріли та артобстріл. Також вони атакували громаду БПЛА-камікадзе та ворожим "FPV-дроном".

Юнаківська громада: росіяни били з мінометів.

Хотінська громада: загарбники здійснили обстріли з міномету і танка, АГС та артилерії.

Великописарівська громада: росіяни скинули вісім мін на територію громади та здійснили обстріл з артилерії. В результаті артобстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння.

Зноб-Новгородська громада: росіяни завдали мінометного обстрілу. Також з території РФ окупанти здійснили атаку з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено один приватний будинок.

Миколаївська сільська громада: росіяни здійснили атаку з міномету.

Путивльська громада: окупанти стріляли з міномету.

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії.

Білопільська громада: росіяни скинули ВОГ з FPV-дрону, нараховано два вибухи.

Есманська громада: з території РФ зафіксовано мінометний обстріл.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Нещодавно російські окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики.