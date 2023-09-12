У Лівії прорвало дамбу, загинули 2 тисячі людей

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше 2 тисячі людей загинуло, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ, повідомляє Українська правда.

Речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі, що контролює східну Лівію, заявив на прес-конференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".

Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.

Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.

Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти: "Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою".

Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включаюно з другим за величиною містом Лівії - Бенгазі.